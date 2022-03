Nadia Bizzocchi nuova direttrice della Biblioteca civica Gambalunga

Sarà la dottoressa Nadia Bizzocchi a guidare per il prossimo triennio la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha individuato la nuova direttrice a seguito dell’avviso pubblico di selezione pubblicato lo scorso novembre per ricercare la figura a cui affidare la guida dell’istituzione culturale. La dottoressa Bizzocchi, che entrerà in carica dal 1° aprile, vanta un’esperienza decennale nel settore bibliotecario maturata proprio alla Gambalunga, dove in qualità di funzionaria ha svolto attività altamente specializzate, sia nel campo della conservazione del patrimonio librario e documentale, sia svolgendo compiti di natura organizzativo gestionale, oltre a condurre numerosi progetti che hanno riscosso importanti risultati.

“Con l’individuazione di Nadia Bizzocchi alla direzione della Biblioteca inizia un nuovo capitolo della antica storia della Gambalunga, un’istituzione che è nel cuore dei riminesi, luogo tra i più amati e frequentati – è il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad, che questa mattina si è voluto personalmente congratulare con la neo direttrice – Dopo 12 anni la Biblioteca torna ad avere anche formalmente una Direzione, un passaggio importante nella riorganizzazione della produzione culturale in città. La dottoressa Bizzocchi è una figura professionale esperta dotata, oltre che di grande competenza, anche e soprattutto di amore e rispetto per un luogo magico della nostra città come la Gambalunga. Le auguro quindi un buon lavoro, per quello che sono certo sarà un percorso che porterà a rendere ancora più centrale e vitale una delle istituzioni cardine della vita cultura riminese”.