Il Napoli è campione d'Italia, festa nella rotonda del Grand Hotel e fuochi d'artificio lungo la Riviera

Una notte magica per il Napoli. E i suoi tifosi. Da scrivere nei libri di storia. Anche a Rimini è scattata la festa giovedì notte (4 maggio) per la vittoria del terzo scudetto della squadra guidata da mister Luciano Spalletti. I tifosi del gruppo organizzato Club Napoli Rimini Azzurra si sono ritrovati per vedere la partita al bar Tartughino di Viserba. Prima la sofferenza per il vantaggio dell’Udinese, poi arrivato il pareggio sono tornate a sventolare le bandiere. Cori, abbracci, ma anche fuochi d’artificio hanno iniziato dopo il fischio finale ad alzarsi lungo la Riviera.

I tifosi si sono poi dati appuntamento sul lungomare di Rimini, nei pressi della rotonda del Grand Hotel, dove è cominciato un lungo carosello. Tutti in festa per lo scudetto del Napoli. E oltre ai fuochi d’artificio, molte le auto lungo le strade della Marina con bandiere per festeggiare lo storico avvenimento. Nella rotonda del Grand Hotel si sono ritrovate centinaia di persone tutte con in comune la passione per il calcio e per il Napoli.