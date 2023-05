Il Napoli prepara la festa scudetto, anche Rimini pronta a tingersi d'azzurro con bandiere e corteo

Il Napoli sogna il suo terzo scudetto. E anche a Rimini si preparano i festeggiamenti, come annuncia attraverso i suoi social il Club Napoli Rimini Azzurra, gruppo di tifosi organizzato che segue anche allo stadio molti appuntamenti dei loro beniamini. L’appuntamento è per giovedì sera (4 maggio) quando alle 20,45 va in onda il decisivo match tra Udinese e Napoli. “Comunicazione per tutti i tifosi del Napoli a Rimini e dintorni – scrive il club -. Giovedì sera ci vediamo tutti insieme la partita al bar Tartughino di Viserba. Chiunque volesse venire è ben gradito, portate una sciarpa, una bandiera, qualsiasi vessillo azzurro”. In caso di scudetto i supporter sono poi pronti a riversarsi nella zona del lungomare per un classico corteo di festeggiamenti. Sono in tanti, anche nel Riminese, i tifosi del Napoli in trepida attesa di questo avvenimento sportivo storico. In caso di vittoria del Sassuolo contro la Lazio, il Napoli sarebbe già Campione d’Italia. Ma la festa sarà comunque garantita per giovedì sera.