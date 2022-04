Nasce a San Patrignano un innovativo osservatorio dedicato alla prima colazione

Si è svolto a San Patrignano il primo appuntamento dal titolo “Innovazione x colazione”. L'incontro organizzato da Mo.Ca è stata l'occasione per dare il via al primo osservatorio dedicato alle nuove abitudini di consumo della prima colazione nel settore alberghiero, ma non solo. Sono intervenuti: Carlo Meo che ha presentato i dati del Primo Osservatorio Colazione realizzato da Shopping Map, Mauro Santinato (Presidente di Teamwork Hospitailty), Michele Cannone (Global Brand Director Afh Lavazza) e Marco Pedron (Chef patissier del ristorante Cracco di Milano). La giornata, moderata dal giornalista Ernesto Brambilla, si è chiusa con il divertente intervento di Paolo Cevoli, profondo conoscitore del mondo della colazione ed esperto di marketing romagnolo.