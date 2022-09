Nasce a Santarcangelo il primo emporio solidale della Valmarecchia

Si chiama “U i è da magné” il primo emporio solidale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, un minimarket speciale che aprirà nelle prossime settimane a Santarcangelo, con sede in via Costa 32: i prodotti saranno gratuiti, gli operatori volontari e i clienti famiglie in difficoltà, alle quali in questo modo tutta la comunità potrà donare un aiuto concreto, un gesto di solidarietà e vicinanza.

L’emporio solidale garantirà l’accesso ai beni primari – cibo, prodotti per l’igiene della casa e della persona – senza scambio di denaro, ma attraverso una tessera a punti per accedere al servizio. L’emporio, inoltre, attiverà un circolo virtuoso di reciprocità, invitando i “clienti” a impegnarsi a favore della comunità e creando un vero e proprio “scaffale relazionale”, un’opportunità per l’attivazione di nuove relazioni interpersonali. Partendo dalla risposta alle necessità primarie, dunque, l’obiettivo più ampio del progetto diventa l’inclusione sociale, attraverso lo sviluppo di relazioni tra persone e di un dialogo costante tra Servizi sociali, gruppi di volontariato, associazioni, parrocchie, istituti scolastici, cooperative sociali, imprese e cittadini, con l’intento di lavorare insieme per contrastare l’emarginazione economica e sociale delle famiglie in difficoltà.

Oltre a essere un nodo fondamentale nella rete di relazioni attraverso la quale la comunità si prende cura delle persone più fragili e ognuno fa la sua parte per il bene comune, l’emporio solidale sarà anche uno strumento per contrastare lo spreco di cibo, riutilizzando le eccedenze alimentari del piccolo commercio e della grande distribuzione. Il nuovo servizio, inoltre, promuoverà un’idea di sviluppo sostenibile e condiviso attraverso azioni di fundraising e foodraising (raccolta fondi e alimenti). L’idea alla base del progetto “U i è da magné” nasce dal protocollo d’intesa del maggio 2018 con cui l’Unione di Comuni Valmarecchia si impegnava a sostenere, facilitare e implementare la raccolta di eccedenze del mercato alimentare e dei prodotti non più commerciabili, ma ancora commestibili, conferiti gratuitamente dalle industrie alimentari del territorio di Rimini e dell’area vasta al fine di realizzare progetti di emporio solidale.

Lo svolgimento del servizio – arrivato praticamente ai nastri di partenza – sarà garantito dai volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta Santarcangelo, che l’Amministrazione comunale ringrazia ancora una volta per l’impegno e la condivisione di un progetto così importante per la comunità. Accanto ai volontari, grazie alla collaborazione attivata con la cooperativa La Fraternità, nell’organizzazione dell’emporio saranno impegnati anche ragazze e ragazzi con disabilità del progetto per l’autonomia personale “La Luna”. Il coordinamento dell’emporio solidale, in ogni caso, è affidato ai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, che forniranno agli utenti un carnet di biglietti spendibili nell’emporio in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Il progetto sarà finanziato attraverso i Piani di zona, accordi di foodraising con le principali realtà della grande distribuzione presenti a Santarcangelo, l’iscrizione al banco alimentare, l’organizzazione di eventi di fundraising e attività di sensibilizzazione da parte del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta e dell’Amministrazione comunale.