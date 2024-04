Nasce “Ceralchemica”, il nuovo spazio espositivo dedicato alla ceramica d’arte

Una vetrina d’eccezione e un laboratorio per far rivivere l’antica arte della ceramica, con l’obiettivo di tramandarla alle future generazioni. Nasce una collaborazione tra il ceramista Massimo Ricci, montefiorese di adozione e già allievo del maestro Ugo Franchetti, e il Comune di Montefiore Conca.

“Ceralchemica” è il nome del nuovo spazio espositivo inaugurato sabato scorso all’ingresso del municipio di Montefiore Conca, in via Roma. All’interno trovano posto creazione di ceramica fatte a mano, lavori al tornio, riproduzioni storiche, oggetti personalizzati. La sinergia tra Massimo Ricci e l’amministrazione comunale era cominciata già in occasione dell’ultima edizione della Sagra della Castagna: visto l’alto gradimento del pubblico, che ha molto apprezzato le originali creazioni dell’artista, si è deciso di dare seguito al progetto rivitalizzando un luogo di grande importanza per la comunità montefiorese, nel segno dell’arte e delle tradizioni artigiane.

Un’iniziativa che permetterà di salvaguardare e promuovere la conoscenza di un antico mestiere declinato in chiave moderna, proponendo lavori fortemente ispirati al paesaggio montefiorese, alle sue meraviglie architettoniche, alla sua storia. Ma “Ceralchemica” ospiterà anche laboratori per i più piccoli e per gli adulti che desiderano apprendere l’arte della ceramica. A Massimo Ricci, da parte dell’amministrazione comunale, va un grande “in bocca al lupo, nell’attesa di vedere già a partire dall’estate i tanti bambini della scuola primaria residenti a Montefiore apprendere gratuitamente i segreti della ceramica grazie al nuovo laboratorio”.