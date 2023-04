Nasce il Comitato spontaneo “Le spiagge di Cattolica”

Occorre andare indietro con il tempo, al tempo in cui a spiaggia i nostri pionieri diedero vita ai primi stabilimenti balneari, al dire “andiamo dre marena” per dire spogliamoci e prendiamo il sole, agli anni 60 quando la nostra costa era molto conosciuta in tutta Europa e la Spiaggia di Cattolica godeva di un grande spontaneo riconoscimento turistico. La nascita dei social network, la concorrenza del turismo low cost a livello mondiale e la movimentazione del settore turistico anche verso mete esotiche ha fatto si che gli operatori del settore balneare di Cattolica si siano seduti ad un tavolo per cercare di mettere a disposizione della promozione turistica della città l’eccellenza del turismo cattolichino: la Spiaggia e l’operosità dei bagnini di Cattolica. Lo strumento attraverso il quale si sono unite le tre organizzazioni di stabilimenti balneari di Cattolica, Cooperativa bagnini di Cattolica, il Consorzio la Regina e la società Alta Marea Beach Village è un Comitato Spontaneo chiamato “Le Spiagge di Cattolica”. A Cattolica ci sono diversi modi di vivere la Spiaggia, non è solo abbronzarsi, ma divertirsi, fare sport, un parco di divertimento per i bambini, divulgare la cultura con rassegne culturali, rilassarsi negli spazi del benessere, una spiaggia aperta di sera con il cinema sotto le stelle o per riscoprire i balli romagnoli. Tantissime attività che rendono la spiaggia di Cattolica Unica.

Il comitato Le Spiagge di Cattolica si prefigge l’obiettivo di essere presente nei momenti di promozione turistica della città al fianco dell’Amministrazione comunale con la quale si è già aperto un dialogo. Un segnale forte quello che si vuole dare lavorando uniti, per la nostra spiaggia, per il nostro turismo, per la nostra Cattolica. Da qui si intende stringere collaborazioni e sinergie con l'Amministrazione e le altre attività economiche, culturali e sociali che insistono sul nostro territorio, attraverso progetti, eventi e partecipazione attiva alla promozione turistica della città come, ad esempio, le fiere. La presenza del comitato nella località di Pejo e Ardesio, assieme alle altre categorie economiche di Cattolica, è solo l’inizio.

“Da novembre - spiega Vanessa Tenti, Cooperativa bagnini e social media manager del comitato - stiamo lavorando ad un nuovo evento che aprirà l’estate e sarà un format nuovo sia per Cattolica che per il circondario , che vuole diventare un momento iconico della nostra spiaggia, della nostra città alla quale abbiamo chiesto supporto e collaborazione sia attraverso l’Amministrazione comunale che a diverse categorie economiche che hanno risposto con entusiasmo". ”Il nostro obiettivo - aggiunge Mauro Monaldi, consorzio la Regina - è dotare il comitato Le Spiagge di Cattolica di materiale promozionale della spiaggia di Cattolica, degli stabilimenti balneari e di tutti i servizi, gli svaghi e i momenti di cultura e benessere che il turista che sceglie Cattolica per le sue vacanze può trovare a sua disposizione e che verrà distribuito nei momenti di promozione della nostra città. Infatti il nostro intento è quello di essere al fianco di albergatori e club di prodotto nella divulgazione di materiale pubblicitario". “Ci teniamo a sottolineare l’unicità del progetto - conclude Daniela Bartoli, Alta Marea Beach Village e comunicazione e sviluppo progetti del comitato - che per la prima volta riunisce tutte le associazioni degli stabilimenti balneari, e si muove per creare sinergie con le diverse realtà cittadine, con l’obiettivo di dare un segnale significativo di collaborazione per promuovere l’attività turistica di Cattolica, ponendo le basi anche per interazioni future, che auspichiamo caldamente".