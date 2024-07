Nasce il gruppo 'Banca Malatestiana per la Scuola', un unicum nella storia dei Civivo

È un unicum nella storia riminese dei Ci.Vi.VO quello della ‘Banca Malatestiana per la Scuola’, un nuovo progetto di volontariato formalizzatosi a inizio luglio grazie al patto di collaborazione tra Palazzo Garampi e la Banca Malatestiana di via XX Settembre. Per la prima volta, non sono semplici cittadini a iscriversi all'albo dei volontari, ma gli stessi dipendenti di un'azienda locale. Ottanta lavoratori della Banca Malatestiana, infatti, hanno scelto di dedicare il loro tempo libero e le loro ferie a un progetto che va oltre il loro lavoro quotidiano. Donne e uomini che hanno deciso di unire le forze per migliorare la loro comunità, offrendo le loro competenze ed energie per realizzare interventi di piccola manutenzione, imbiancatura e rigenerazione in diversi istituti scolastici della città.

Immaginate un gruppo di persone che, al posto di godersi le ferie in vacanza, decide di rimboccarsi le maniche per sistemare e curare i plessi dove le ragazze e i ragazzi studiano, si formano e ritrovano. Un impegno che sarà portato avanti fianco a fianco con gli uffici comunali e le direzioni didattiche per individuare le scuole che più necessitano di interventi, specialmente quelle che non rientrano nei piani ordinari o straordinari di manutenzione. L’obiettivo è chiaro: rendere più belli, accoglienti e vivibili gli ambienti scolastici per il bene degli studenti.

Per gestire gli aspetti tecnici e operativi del progetto, i volontari potranno contare sulla collaborazione della società Anthea, che fornirà il supporto necessario per assicurare che i lavori vengano eseguiti in modo efficiente e professionale.

Il progetto prenderà il via ufficialmente nelle prossime settimane con il primo intervento previsto nelle aule della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di San Giuliano. Sarà il primo passo di un viaggio che promette di lasciare un segno tangibile nella comunità riminese.

“In un'epoca in cui il tempo è una risorsa preziosa, la scelta di questi 80 dipendenti della Banca Malatestiana di dedicare le loro ferie a un progetto tanto virtuoso è una testimonianza potente di altruismo e di impegno civico - il il commento di Francesco Bragagni, assessore ai Ci.Vi.Vo. del Comune di Rimini – Un bellissimo esempio che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare cambiamenti positivi e duraturi per tutta la comunità, facendo davvero la differenza. E quindi un sentito grazie ai tanti riminesi che fanno parte dei Civivo: una forma di volontariato che, oltre a fare del bene in sé e sostenere la crescita del territorio, ha la capacità di contagiare positivamente la collettività e di promuovere le buone pratiche”.

"Siamo estremamente orgogliosi di presentare l'iniziativa ‘Ci.Vi.Vo. Banca Malatestiana per la Scuola che conferma, ancora una volta, il nostro impegno concreto nei confronti della comunità di riferimento – afferma Enrica Cavalli, Presidente di Banca Malatestiana –. Oltre 80 dei nostri dipendenti hanno aderito al gruppo Ci.Vi.Vo. più numeroso della Provincia di Rimini, testimoniando con i fatti il valore umano oltre che professionale delle persone di Banca Malatestiana. Tengo a sottolineare che questo non è un impegno a breve termine: la Banca continuerà a sostenere e promuovere il volontariato civico, rafforzando sempre di più il legame con la comunità locale per sostenerne lo sviluppo”.