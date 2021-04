Nasce l'osservatorio provinciale anti-usura e racket

Le istituzioni della provincia di Rimini, Abi e il mondo dell'impresa locale fanno rete contro usura e racket: debutta l'Osservatorio provinciale contro i due fenomeni, costituito alla Prefettura della citta' romagnola, "a vantaggio del tessuto economico e sociale". La nascita dell'osservatorio rappresenta il primo risultato del Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, sottoscritto da Prefettura di Rimini; commissione regionale Abi Emilia Romagna; Banca d'Italia; Camera di commercio della Romagna e associazioni di categoria. In dettaglio, "nell'accordo- spiega una nota di Abi- si segnala l'obiettivo di rendere ulteriormente proficuo il rapporto tra le banche e tutti gli interlocutori coinvolti, per una sempre piu' efficace opera di prevenzione dei fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione, priorita' perseguibile anche attraverso strumenti di sostegno a famiglie, microimprese o piu' in generale alle piccole medie imprese in momentanea difficoltà". Tra i compiti dell'Osservatorio figurano la promozione di iniziative di informazione sui Fondi di prevenzione dell'usura; il monitoraggio dell'applicazione del protocollo ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto; il sostegno verso iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura; l'organizzazione di incontri periodici, intesi a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi connessi alla ludopatia, anche attraverso testimonianze di persone che hanno vissuto il dramma dell'usura. Il Protocollo infine prevede ambiti di intervento della Camera di Commercio locale finalizzati a promuovere azioni di prevenzione per la tutela della legalita', presupposto per lo sviluppo del sistema economico locale.