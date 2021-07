A Rimini nasce lo sportello psicologico post-covid per gli adolescenti. È una delle novità contenute nel primo programma attuativo dei Piani di zona in tempo di Covid, approvato ieri dal Comitato di distretto di Rimini nord. Un vero e proprio "piano strategico del sociale", dai minori agli anziani, dalla disabilità alle povertà, dalle dipendenze all'integrazione. Oltre ai bisogni tradizionali, come la non autosufficienza, l'autismo, la disabilità, sono emerse nuove problematiche, spiega l'assessore alla Protezione sociale Mattia Morolli, che richiedono approcci diversi, innovativi. Focus dunque sugli adolescenti. "Sono loro, a livello psicologico, la fascia che ha più risentito del trauma legato agli effetti della pandemia", tra dad, interruzione delle attività sportive e di ogni ambito di socializzazione. Da qui "criticità psicologiche crescenti" e uno sportello psicologico ad hoc per gli studenti adolescenti. C'è infatti, ribadisce Morolli, "la necessità di un supporto psicologico specifico per affrontare lo stress, l'ansia e le paure derivanti da questo anno e mezzo di pandemia". All'interno del contesto scolastico si manifestano i primi segnali di disagio e malessere psicologico, come ad esempio un repentino calo nel rendimento scolastico, comportamenti aggressivi e provocatori verso compagni e professori, un ritiro ed isolamento dalle relazioni sociali. Lo sportello psicologico andrà dunque a potenziare "quanto già in essere nei nostri istituti scolastici". Tra le altre novità il progetto intergenerazionale tra adolescenti e anziani. Alcuni giovani andranno a visitare gli anziani nelle case di riposo, ascoltandone i bisogni, le storie, ricreando quel ponte relazionale bruscamente interrotto dal Covid. E poi il servizio di educazione di strada in Cargo bike, in cui gli educatori raggiungeranno i luoghi di ritrovo informali degli adolescenti per approfondire con loro alcune tematiche educative e sociali.