Nasce la nuova Casa della comunità, così si potenzia la rete dei servizi territoriali dell'Ausl Romagna

È stata illustrata a cittadinanza e autorità, la riqualificazione generale con il riassetto funzionale della Casa della Comunità. Sono intervenuti Stefano Zanchini, sindaco di Novafeltria, Fabia Franchi, responsabile settore Assistenza territoriale - Regione Emilia-Romagna, Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl della Romagna, Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Aausl della Romagna, Enrico Sabatini, direttore U.O. Attività tecniche Rimini, Fabiana Marcaccini, responsabile organizzativo Case della Comunità nell’ambito di Rimini, afferente alla direzione infermieristica e tecnica Rimini. Erano presenti Mirco Tamagnini, direttore ad interim del distretto di Rimini, Antonella Dappozzo, direttore U.O. Cure Primarie Rimini-Riccione, Cristina Fabbri, direttore direzione Infermieristica e tecnica ambito Rimini.

“Con l’inaugurazione della Casa della Comunità – dichiara il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini - si amplia e si rende più funzionale l’offerta socio-sanitaria a favore delle comunità della Valmarecchia realizzandosi un nuovo modello di sanità territoriale che punta alla presa in carico e alla prossimità dei servizi specie in territori a bassa densità abitativa e alto indice di vecchiaia. Una nuova struttura frutto del proficuo lavoro concertato e condiviso fra l’Ausl Romagna, Distretto Socio-Sanitario e i Comuni della Valmarecchia dove troveranno accoglienza ambulatori e servizi che favoriranno l’attivazione e la presa in carico di tutti quei necessari percorsi di integrazione sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale”.

"L'inaugurazione di oggi – dichiara il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori - riveste un significato particolare per la comunità di Novafeltria e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e potenziamento della rete dei servizi territoriali in Ausl Romagna, per introdurre progressivamente modelli di funzionamento basati sull’integrazione professionale, sul lavoro in equipe multiprofessionale, sul governo delle reti cliniche e sui percorsi di diagnosi e cura. La Casa di Comunità rappresenta quindi la soluzione migliore ai bisogni di salute del territorio, un punto di assistenza continuativa per la popolazione, in particolare per le persone fragili, i cronici e gli anziani"

Attualmente nel distretto di Rimini sono presenti tre Case della Comunità di cui due Hub e una Spoke. L’Hub Alta Valmarecchia con un bacino di utenza di 17.595 abitanti, la Casa della Comunità Hub di Santarcangelo di Romagna con un bacino di utenza complessivo pari a 37.330 abitanti che include i 22.148 abitanti di Santarcangelo, i 10.052 abitanti di Verucchio e 5130 abitanti di Poggio Torriana, e una Cdc Spoke nel comune di Bellaria Igea Marina con un bacino di utenza di 19.455 abitanti, quest’ultima collegata funzionalmente alla Hub di Santarcangelo (dati aggiornati all’01.01.2023, Fonte Istat).

Il territorio dell’Alta Valmarecchia comprende i comuni di Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, Talamello, Montecopiolo (dal 1/1/22) e Novafeltria, dove è situato l’Ospedale “Sacra Famiglia” che ha al suo interno parte dei servizi territoriali della Casa della Comunità.

Il territorio montuoso, i comuni sparsi geograficamente e a distanze diversificate hanno portato a valutazioni approfondite da parte degli organi competenti, sulla possibilità di realizzare servizi territoriali di prossimità. Tra gli elementi di forza sicuramente la realizzazione di servizi di assistenza di primo livello vicini e, nello stesso tempo, interni all’Ospedale “Sacra Famiglia”.

Ciò contribuisce a elevare le potenzialità delle prestazioni erogate sia in termini qualitativi, sia quantitativi favorendo l’integrazione delle équipe multi-professionali presenti nei diversi setting di cura. L’ospedale e il territorio in questo contesto garantiscono un pool di servizi e prestazioni con caratteristiche diverse e rivolgendosi a una utenza con un’età sempre più avanzata e caratterizzata da condizioni di cronicità e fragilità in continuo aumento.

Il Nucleo di cure primarie (NCP) Alta Valmarecchia, costituito da 11 MMG coordinati da un medico referente di Nucleo, garantisce una continuità assistenziale di 10 ore continuative dal lunedì al venerdì in orario diurno. Nel fine settimana e nelle ore notturne la continuità assistenziale è garantita dalla Guardia medica prefestiva festiva e notturna (P.F.N.). Sempre nei giorni festivi e prefestivi è inoltre garantito un ambulatorio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 svolto da medici di CA. 5 MMG svolgono il loro ambulatorio ordinario all’interno della CDC di Novafeltria. Sono inoltre ancora da assegnare 2 zone carenti di medicina generale, rispettivamente con vincolo a Casteldelci e a Montecopiolo. Nel territorio dell’Alta Valmarecchia è presente un PLS che copre l’intero bacino di utenza da 0 a 14 anni.

La Casa della Comunità è il luogo privilegiato per la medicina di iniziativa, in particolare, l’ambulatorio per la gestione integrata della cronicità rappresenta la modalità operativa con cui si realizza la presa in carico multidisciplinare, che coinvolge i Medici di Medicina Generale, gli infermieri, gli Specialisti e, laddove siano presenti bisogni sociali, l’assistente sociale del territorio.

I percorsi attivati nella CdC di Novafeltria per la gestione integrata dei pazienti con patologia cronica sono: diabete mellito tipo II, lo Scompenso Cardiaco, e la Broncopneumopatia cronico- ostruttiva (Bpco). La pro-attività, l’empowerment, i follow-up e la gestione interdisciplinare, azioni che definiscono il modello funzionale sul quale si fondano le Case della Comunità e che caratterizzano la CdC di Novafeltria, sono garanzia di maggiore stabilità e migliore qualità di vita per il paziente affetto da patologia cronica.