Nasce Sailing for blue life il progetto in collaborazione tra Fondazione Cetacea e Moana60 Lab

La pandemia Covid-19 ha accelerato cambiamenti nell'approccio turistico verso un turismo di prossimita?, piu? attento alle problematiche ambientali e sempre piu? desideroso di partecipare ad esperienze che cambiano la vita. Partendo da questo presupposto nell’estate 2021 dalle sinergie fra Moana60 LAB, “spazio navigante” nato per coniugare progetti incentrati sulla persona, sull’ambiente e sulla solidarieta? con la navigazione d’altura, e Fondazione Cetacea ONLUS nasce Sailing for blue life, un progetto di citizen science che coinvolgera? attivamente i turisti nella conservazione ambientale. Sailing for blue life nasce unendo le competenze di associazioni con finalita? diverse, ma con in comune l’attenzione e la cura per le persone e l’ambiente: Moana 60 Spirit of Sailing ASD e Aganoor APS, entrambe associazioni che si occupano di vela solidale e che rappresentano il cuore pulsante di Moana60 LAB, AICS Sezione Ambiente Emilia Romagna, AICS Travel, Parole Diverse APS e infine Fondazione Cetacea, ONLUS con oltre trent'anni di esperienza nella conservazione di tartarughe e cetacei, educazione ambientale e ricerca.

Da maggio a settembre 2021 Moana60, barca a vela di 18 metri, percorrera? una rotta nel Mediterraneo (lungo le coste dell’Adriatico italiano, sloveno e croato, dello Ionio e di Sicilia, Malta e Tunisia) toccando tappe importanti dal punto di vista ambientale: Centri di Recupero Tartarughe Marine, Aree Marine Protette, Riserve Naturali. In ogni tappa saranno organizzate attivita? di conservazione e ricerca, e importanti eventi in collaborazione con amministrazioni, associazioni e varie realta? locali, primo fra tutti il Sailing for blue life festival che si terra? a Rimini dal 3 all’8 giugno patrocinato dal Comune di Rimini, in corrispondenza della Giornata Mondiale degli Oceani, che includera? momenti di importante divulgazione scientifica dei progetti a bordo con attivita? ludico-ricreative per conoscere piu? da vicino il mare e i suoi abitanti. A queste attivita? offline si affiancheranno importanti eventi di disseminazione online, organizzate con il media partner Radar Magazine.

Ma che cos’e? la citizen science? Si tratta della raccolta di dati relativi al mondo naturale da parte dei cittadini che, coordinati da scienziati professionisti, contribuiscono attivamente alla ricerca scientifica (finalizzata in questo caso soprattutto alla conservazione degli habitat marini e della biodiversita?). Le attivita? di citizen science a bordo del Moana60 saranno coordinate dalla resident biologist di Fondazione Cetacea Carlotta Santolini. Chiunque puo? partecipare prenotando la sua settimana a bordo al numero 3381287974. Sara? possibile anche svolgere il proprio tirocinio universitario e acquisire crediti formativi, previa convenzione fra Fondazione Cetacea e l’Universita? di appartenenza. Equipaggio, scienziati e turisti, a seconda delle tappe e delle tratte, lavoreranno insieme a vari progetti ai quali si affiancheranno anche iniziative di carattere sociale come la vela solidale e le immersioni con HSA Italia, organizzazione internazionale con lo scopo di avvicinare le persone diversamente abili al mondo della subacquea, coordinati da Moana60 LAB che da diversi anni porta avanti progetti di sport inclusivo. Significativa la partecipazione a Sailing for blue life di due organizzazioni leader del mondo subacqueo: PADI (Professional Association of Diving Instructors) e DAN (Divers Alert Network) Europe. Verranno proposti percorsi di formazione sui progetti Reef Check Italia e MPA-engage, con il conseguimento della certificazione della specialita? Research Diver a condizioni preferenziali. Un programma fitto di eventi, che non si fermera? con la fine dell’estate 2021 ma che vuole diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni.