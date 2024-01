Popolazione in calo anche nel 2023: crescono le nascite, ma anche i decessi

In leggera diminuzione anche per l’anno 2023 la popolazione residente a Santarcangelo registrata dai Servizi demografici al 31 dicembre 2023: con 22.250 abitanti si conferma l’andamento degli scorsi anni con una popolazione in lieve calo ma con un innalzamento delle nascite nel corso dell’anno solare appena concluso.



Si conferma preponderante la componente femminile che, raggiungendo quota 11.415 supera di oltre cinquecento unità quella maschile, ferma a 10.835. Una differenza, però che si assottiglia grazie ai 152 nuovi nati – in crescita del 12,5% rispetto al 2022 – dei quali la maggioranza è di genere maschile (85 a fronte di 67 neonate). Sono 13 (7 maschi e 6 femmine) i neonati registrati con doppio cognome, mentre i nomi più scelti nell’anno appena concluso sono stati Edoardo e Sofia. Oltre ai nati, il 2023 ha segnato anche un aumento del numero dei deceduti: 245 in totale (109 maschi e 136 femmine) contro i 221 del 2022, con un saldo naturale che si conferma ancora negativo (-93).



Un’altra tendenza in linea con gli anni passati è l’aumento dei nuclei familiari (9.221 nel 2023 e 9.171 nel 2022 e 9.103 nel 2021) e la conseguente diminuzione del numero dei componenti medi. Se le celebrazioni di matrimonio sono in egual numero rispetto all’anno precedente (76), nell’anno appena concluso si è allargata la forbice tra i riti civili e quelli religiosi: rispettivamente 50 e 26 nel 2023, a fronte di 39 e 37 del 2022. Due, invece, le unioni civili celebrate nell’anno appena concluso.



Quanto a separazioni e divorzi, si registrano numeri in linea con l’anno precedente; 12 le separazioni e 8 i divorzi – che nel 2022 sono stati rispettivamente 10 e 12 – con formula abbreviata.



Pressoché invariato anche il numero di persone che hanno spostato la propria residenza a Santarcangelo (806 nel 2023 rispetto agli 803 al 2022) di cui 667 provenienti da altri Comuni e 114 dall’estero. Questi numeri fanno il paio con i residenti cancellati per trasferimento in altri Comuni, all’estero o per altri motivi: 687 nel 2023 contro i 756 nel 2022.

Dopo il capoluogo, che conta 10.536 abitanti, la frazione di Sant’Ermete si conferma la più popolosa con 2.567 residenti mentre Montalbano è in ultima posizione con 351. Stabile anche la popolazione di nazionalità straniera, che da 1.921 nel 2022 si attesta a 1912 nel 2023. Tra le comunità più presenti a Santarcangelo i cittadini albanesi (330), cinesi (273), ucraini (220) e marocchini (219).



Tre, tutte donne, le cittadine centenarie: due hanno compiuto 101 anni nel 2022, mentre una ha festeggiato l’ingresso nei 100 proprio nello scorso mese di dicembre. Sempre in tema di età, rispetto al totale della popolazione, circa il 60% si trova nella fascia compresa tra i 19 e i 64 anni, il 28% ha più di 65 anni mentre il 16% meno di 18 anni.