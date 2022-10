Nascondeva la droga nel vano dell'ascensore, spacciatore di Ketamina denunciato

La squadra Giudiziaria della Polizia Locale che opera in borghese, ha concluso un'importante operazione di contrasto allo spaccio con la denuncia di un cittadino italiano residente a Rimini per spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine era iniziata a fine settembre, quando da fonti confidenziali gli agenti avevano rinvenuto nel vano di un ascensore di un condominio del centro città, 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo Ketamina con 2 bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestro avvenuto a carico di ignoti, che aveva fatto scattare delle indagini eseguite con attività tecnica e di pedinamento. Servizi che nei giorni scorsi hanno consentito di individuare un 35enne visto armeggiare ancora intorno a quell’ascensore, dove aveva nascosto un involucro con diverso materiale per il confezionamento della droga. Intervenuti gli agenti hanno preceduto alla perquisizione personale e domiciliare, dalla quale sono emerse piccole quantità di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.