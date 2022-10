Nascosti in casa 8 chili di hashish per un valore di 100mila euro

Scacco allo spaccio di droga da parte delle Squadre mobili di Rimini e Forlì che, in un'operazione congiunta, hanno scovato un deposito di stupefacenti con 8 chili di hashish per un valore di 100mila euro e arrestato il custode. Il blitz è scattato a Bellaria dopo che, nei giorni scorsi, gli inquirenti della Questura forlivese hanno fiutato la pista di un vasto giro di droga messo in piedi da un marocchino residente a San Mauro che riforniva le piazze di Cesena e Rimini. Sono iniziati i pedinamenti che hanno portato gli investigatori fino a Bellaria pizzicando il nordafricano che usciva da un'abitazione. Fermato per un controllo, il presunto spacciatore ha iniziato ad urlare il nome di una persona cercando poi di divincolarsi ma è stato bloccato e l'appartamento è stato perquisito. Al suo interno sono spuntati 80 panetti di hashish, il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e alcuni telefoni cellulari. Lo stupefacente è costato le manette al marocchino che, portato in Questura a Rimini, è stato poi trasferito in carcere. L'arresto è stato quindi convalidato dal gip che ha disposto anche la misura cautelare nella casa circondariale riminese.