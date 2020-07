Nascosti nell'armadio 80 grammi di cocaina, spacciatore in manette

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno arrestato un albanese 44enne, alloggiato in una struttura ricettiva di Cattolica, per spaccio di stupefacenti. Lo straniero, fermato per un controllo dai militari dell'Arma, è stato pizzicato con una dose di cocaina da 1 grammo nelle tasche. Interrogato sul proprio domicilio, l'uomo ha cercato di fornire dei falsi indirizzi ma alla fine gli inquirenti sono riusciti ad individuare il residence dove alloggiava. La stanza è stata quindi perquisita e, nascosti dietro a un armadio, sono spuntati 3 involucri risultati contenere cocaina per un totale di 80 grammi oltre a 3mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Il 44enne è stato quindi ammanettato e, nella mattinata di mercoledì, processato per direttissima.

