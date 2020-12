Uno storico ristorante lancia un'idea per Natale e con il pranzo a casa arrivano anche i regali per i bimbi

Questo è un Natale diverso, ma deve essere comunque un Natale speciale. E anche se Babbo Natale dovesse rimanere bloccato in Lapponia, ad aiutarlo nella consegna dei regali ci penserà la famiglia Rinaldi, del ristorante Da Rinaldi di via San Paolo a Rimini. Marcello Rinaldi, da buon padre di famiglia, per rendere il Natale davvero speciale ha pensato di assumere Babbo Rinaldi, che non ha nulla da invidiare a Babbo Natale ed è stato personalmente istruito da lui su come fare felici i bambini e non solo. Mentre mamma e papà si potranno godere un giorno di relax in famiglia con il pranzo della tradizione già pronto in formula delivery, i bambini potranno scrivere la letterina e aspettare l’arrivo dei doni tanto desiderati. A consegnarli a casa ci penserà Babbo Rinaldi.

Per realizzare il tutto, il giorno della vigilia di Natale Da Rinaldi arriverà a consegnare il “Deliverinaldi”, un delivery a crudo, con ricettario per concludere al meglio le cotture e garantire l’altissima qualità del cibo confermata anche dalle ottime recensioni su Tripadvisor. Alla consegna del delivery, verranno ritirati la letterina e il regalo senza destare alcun sospetto nei più piccoli. Il giorno di Natale, Babbo Rinaldi busserà alla porta con i regali per i bambini, ricevendo in cambio un carico di sorrisi e allegria. E per i buongustai c’è anche di più: scaricando il coupon sulla pagina Facebook Ristorante Da Rinaldi, si può raddoppiare la pietanza preferita del menù allo stesso prezzo. Iniziativa valida per le prime 40 prenotazioni.

"Abbiamo pensato a questa iniziativa per rendere speciale anche questo strano Natale, che purtroppo per tutti sarà diverso da come siamo abituati – spiega Roberto Rinaldi -. Abbiamo pensato ad un modo per far felici i bambini e per tenere unite le famiglie e abbiamo deciso di affidarci a Babbo Rinaldi. Con il delivery il pranzo della tradizione arriverà a casa senza passare tante ore a cucinare e siamo certi che quando Babbo Rinaldi busserà alla porta, per i più piccoli sarà un momento davvero magico".

"Apprezzo questa iniziativa, specchio di come gli imprenditori della ristorazione abbiano in serbo mille e un’idea per i loro clienti – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Nonostante il periodo complicatissimo per il settore, messo in ginocchio dalle conseguenze della pandemia, trovare la forza di inventare sempre qualcosa di nuovo, di mettere insieme nuove tecnologie, ospitalità e tradizione, mi confermano la grande fiducia che ho nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, che dimostra ogni giorno di saper cogliere le sfide. Questo è lo spirito giusto per affrontare le difficoltà e superarle".