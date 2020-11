Natale 2020, l'assessore: "Compriamo nei negozi del territorio e non sulle piattaforma online"

Il suo appello a sostegno dei negozianti lo aveva già lanciato nei giorni scorsi sul suo profilo facebook, ma visto il difficile periodo che si sta prospettando l'assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad ricorda nuovamente l'importanza di fare acquisiti nei negozi reali piuttosto che online. O comuqnue di pensarci con attenzione. Come aveva scritto sui social: "Ogni piccolo commerciante, artigiano o esercente sta lottando per tenere aperta la propria attività. Dietro a ogni attività "fisica" che si affaccia sulle strade delle nostra città ci sono persone in carne e ossa, famiglie, riminesi come noi. Dietro a ogni attività c'è un pezzo di città che viene tenuta viva da una serranda alzata ogni mattina da un piccolo esercente".

E lunedì Sadeholvaad, pur ribadendo le difficili previsioni su come sarà dicembre, afferma che "l'auspicio è che nelle prossime settimale il contesto sanitario generale possa consentire, seppur regolamentati e contingentati, gli spostamenti e la fruibilità di negozi e attività, in modo da favorire una ripresa delle attività per i commercianti e per i pubblici esercizi".

Luminarie natalizie, il "regalo" del Comune ai commercianti

Sadegholvaad evidenzia come sia necessario fare di tutto per dare "un supporto ai commercianti, agli artigiani, alle botteghe, a quelle attività che stanno facendo numerosi sacrifici per non abbassare definitivamente le saracinesche. L’ho già detto, ma torno a ribadirlo - incalza Sadegholvaad - mai come quest'anno evitiamo di fare gli acquisti natalizi, pochi o molti che siano, cercando sulle grandi piattaforme di commercio online, e scegliamo invece i negozi vicino a casa. E’ un regalo che facciamo anche alla nostra comunità, un piccolo ma importante contributo per cercare di superare insieme questa drammatica fase. Rimini deve essere la protagonista di queste festività natalizie, con le sue persone, i suoi commercianti, i suoi artisti".