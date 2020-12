Natale 2020, parcheggi gratuiti per le prime due ore di sosta e trenini che collegano al centro

Due ore di sosta gratuite in tutti i parcheggi della città nei giorni delle festività natalizie. E' questa una delle misure adottata dal comune di Rimini a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale. "Questo momento è difficile - spiega l'assessore Jamil Sadegholvaad - e l'amministrazione oltre a farsi carico della spese delle luminarie da Torre Pedrera a Miramare mette in campo un altro aiuto".

Da sabato al 10 gennaio a Rimini il parcheggio sarà gratuito per le prime due ore di sosta in tutti i parcheggi cittadini (ad eccezione dei parcheggi Metropark alla stazione, del Settebello e delle Padane che sono privati), come annunciato giovedì dall'assessore in occasione della presentazione delle iniziative di "Luxmas", il progetto natalizio del Comune. Per i parcheggi sarà sufficiente esporre il disco orario appena si arriva, mentre al parcheggio Italo Flori sarà il sistema automatizzato a registrare accessi e uscite, calcolando in automatico le due ore di gratuità. Inoltre, da venerdì al 10 gennaio ci saranno tre linee di trenini gratuiti che collegheranno il parcheggio Settebello, quello di via Caduti di Marzabotto e quello del Palacongressi con il centro Storico. Gli orari del servizio trenini saranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

"Un impegno forte per sostenere i commercianti e dare la possibilità di visitare borghi e centro storico. Ci siamo confrontati in queste settimane e questa scelta è stata condivisa da tutti".

Inoltre, chiosa l'assessore, "la tradizionale mostra dei presepi del mondo della Caritas vedrà 20 esposizioni in 17 negozi del centro storico".