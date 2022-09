E' già tempo di pensare al Natale, Bellaria pronta ad annunciare gli eventi di "Neve al Mare"

Si parla già di Natale a Bellaria Igea Marina, con la presentazione degli eventi legati a questo periodo, giovedì 6 ottobre alle ore 21 presso il Palazzo del Turismo. Si perseguirà l’idea del sogno, per cui sarà un Dream Christmas all’interno del quale si svilupperà una storia, quella della “Neve al Mare”. "Una goccia ghiacciata ha scelto la tranquilla località Romagnola per depositarsi. In cambio dell’ospitalità ha deciso di donarsi a tutti gli amici di Bellaria Igea Marina nelle sue due essenze: la Neve e la Luce. Ed è così, che per tutto il periodo delle festività Natalizie, a Bellaria Igea Marina assisteremo allo spettacolo della Neve e della sua Luce".

Durante la serata verranno svelate al pubblico presente, le installazioni previste nei centri pedonali, le illuminazioni nelle vie cittadine, gli spettacoli delle festività e gli ospiti che rallegreranno e faranno da richiamo. La serata condotta dal direttore artistico Andrea Prada, vedrà la partecipazione del sindaco Filippo Giorgetti e del presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi che spiega: "Dopo 3 mesi di lavoro siamo pronti con largo anticipo a presentare il nostro Natale, grazie alla collaborazione con Andrea e alle indicazioni dei nostri consulenti della Dmo. Consideriamo fondamentale dare uno strumento promozionale in più, come gli eventi Natalizi, ai nostri operatori per la loro comunicazione. Il Natale lo andremo a raccontare anche in Francia, alla fiera del Turismo di Colmar".

Conclude, il sindaco Filippo Giorgetti: "Sarà un Natale sobrio, per le attuali questioni energetiche, ma che farà sognare perché anche nei momenti di difficoltà non dobbiamo perdere la possibilità di dire alle famiglie e ai bambini di sognare il Natale. Questo ci permette di invitare i nostri amici dell’entroterra ed i nostri turisti a vivere uno spettacolare periodo natalizio e di capodanno a Bellaria Igea Marina con il claim “La neve al mare”; sarà un momento di effetti che faranno divertire le famiglie, i bambini, i grandi e i piccini".