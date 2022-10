La città non rinuncia alla pista di pattinaggio, scatta la ricerca di un gestore per il Villaggio di Natale

Per le festività piazzale Fellini si prepara ad accogliere un allestimento natalizio con lo scopo di offrire una programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento di qualità a Marina centro e promuovere le attività economiche della zona. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per l'individuazione di un soggetto a cui concedere l'utilizzo dell’area di Piazzale Fellini, a ridosso della fontana, per realizzare il tradizionale villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni e con una pista per pattinare sul ghiaccio.

Il villaggio sorgerà nel cuore di Marina Centro, accanto alla fontana dei Quattro Cavalli, a partire dall’incrocio con la Via Giulietta Masina, nel periodo compreso indicativamente tra il 30 novembre ed il 15 gennaio, incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture. L’inaugurazione e l’apertura al pubblico della totalità degli allestimenti è prevista per il 3 dicembre.

Il villaggio dovrà comprendere strutture come chioschi o casette (almeno 4) in stile natalizio, nonché aree a cielo aperto attrezzate con sedute e concepite secondo un progetto unitario e coordinato in stile natalizio con decorazioni e alberi di Natale, dove poter organizzare anche spettacoli e intrattenimenti. Accanto al villaggio natalizio dovrà essere posizionata una pista di pattinaggio (dimensioni minime 10 per 50 metri) sulla porzione asfaltata del piazzale. La realizzazione del villaggio rappresenta il completamento del programma di intrattenimento e spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini organizza durante le festività di fine anno. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro il 20 ottobre.