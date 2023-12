Con Natale nostrano, un brindisi ai prodotti ortofrutticoli del territorio

Grande partecipazione per Natale nostrano, il momento di condivisione e buon cibo, organizzato dagli agricoltori del territorio e promosso dalle aziende agricole del mercato del venerdì.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Rimini, ha visto la collaborazione delle associazioni degli agricoltori, Cia, Coldiretti ed il Comitato di gestione del Mercato Agricolo.

In tanti hanno brindato e assaggiato i prodotti del mercato agricolo del venerdì. Sono state proposte dai nostri agricoltori ricette legate ai loro prodotti di stagione e del territorio.

Hanno portato il loro saluto: l’Assessora alle politiche agricole del comune di Rimini Francesca Mattei, il Presidente del Comitato di Gestione del mercato agricolo Graziano Urbinati, il presidente della Coldiretti Guido Cardelli ed il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Lorenzo Falcioni.

L’iniziativa

I contadini della zona hanno proposto l'evento, per far conoscere le bontà e la variegata produzione di un entroterra ricco di peculiarità. Fare una spesa sana, gustosa e a km 0 in provincia di Rimini non è un’utopia ma solo una buona abitudine. Il mercato agricolo del venerdì è un patto tra produttori e consumatori per mettere in atto una politica del cibo il cui obbiettivo primario sia di garantire a tutti un accesso a cibo sano, nutriente, di qualità, socialmente giusto, ecologica-mente compatibile e culturalmente appropriato.

I produttori

A Rimini per fare la spesa direttamente dal contadino basta raggiungere il Borgo San Giuliano il venerdi mattina al parcheggio Tiberio di Rimini . Il mercato agricolo nasce nel 2009, grazie al Co-mune di Rimini, alle associazioni degli agricoltori CIA ( Confederazione Italiana Agricoltori ), Coldi-retti, alle associazioni dei consumatori ( Federconsumatori Rimini, Adiconsum Romagna e Adoc Rimini ) e ai sindacati dei Pensionati SPI Cgil, FNP Cisl, Uilp Pensionati. Attualmente sono presenti al mercato le seguenti aziende agricole che vendono direttamente il loro prodotto: Ca Masarot; Az Agr. biologica Podere Roccolo; S.C. di Scarpellini Cesarino; Cretaia Società Agricola; Coop. Agri-cola Terre solidali; Az. Agr. biologica Biondi Gabriella; Az. Agr. Le Rosine; Sapori Nostrani;Soc. Agr. Su Nuraghe;Az. Agr. D'Elia Cono; Mulino Vignali;Soc. Agr. Camporesi:Az. Agr. Valerio Saverio; Soc. Agr. Orto di Vergiano Ghiselli;Soc. Agr. L'arcangelo; Az. Agr. Grassi Gerardo;Az. Agr. Gianni Tiberio;Fattoria Mula D'Oro; Az. Agr. Tarabelli Luciano; Soc.Agr. F.lli Gessaroli.