Natale, associazioni e consorzi chiedono garanzie: "Nessuna news su villaggio, pista ed eventi"

"Siamo a metà settembre e siamo ancora in attesa di sapere quando saremo sentiti per portare il nostro contributo al progetto del Natale, in modo che tenga conto delle necessità degli operatori della città". Così in una nota congiunta il Consorzio d’Area Viale Ceccarini, Comitato Riccione Alba, Comitato Riccione Paese, Consorzio Riccione Intrattenimento, Cna, Federalberghi, Confcommercio e Confesercenti. "In un momento di mancanza della componente politica nell’amministrazione, crediamo sia fondamentale che siano coinvolti nelle decisioni gli operatori: le realtà economiche della città sono le uniche che, in questa fase, possono e devono dare un contributo di concretezza e coerenza delle iniziative, e questo deve diventare la modalità operativa di tutte le prossime decisioni sugli eventi".

La nota prosegue: "Riteniamo fondamentale mantenere dei punti fermi, come il posizionamento del villaggio di Natale sugli assi commerciali e non come lo scorso anno in una posizione defilata, che è stata valutata negativamente sia dai nostri operatori sia dai gestori delle casette. La pista del ghiaccio, altro elemento di attrazione/intrattenimento, a nostro avviso dovrà essere importante, bella e posizionata in modo strategico, sempre per garantire la circolazione dei flussi nelle aree dove ci sono le attività aperte".

"Crediamo che sia superfluo ricordare che sulle festività natalizie si concentrano oggi le aspettative di tutti gli operatori economici della città, dopo una stagione estiva difficile e problematica. Inoltre sarà a nostro avviso necessario fare si che i percorsi suggeriti dall’illuminazione e dagli eventi mantengano i flussi dei visitatori lungo gli assi commerciali attivi, per valorizzare sia le attività commerciali che i pubblici esercizi, creando punti di interesse per valorizzare le diverse aree commerciali della città".

"Confidiamo infine che nelle decisioni su eventi di tale peso economico siano coinvolte tutte le componenti economiche della città - conclude la nota -, e non siano lasciate come spettatori di valutazioni non condivise. Per questo aspettiamo di essere coinvolti non in un incontro dove ci vien detto cosa accadrà ma dove ci viene chiesto cosa reputiamo sia utile fare, portando il contributo di chi quotidianamente si confronta con il mercato reale. Riteniamo che sia urgentissimo, oltre che importante più che mai, attuare un confronto con le parti sociali costruendo sin dall’inizio progetti condivisi con un metodo di lavoro costruttivo in funzione delle reali esigenze della città".