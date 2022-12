Natale, le celebrazioni della Diocesi con il vescovo Lambiasi. Il 1° gennaio la Marcia per la Pace

La Diocesi di Rimini ha definito il programma delle celebrazioni liturgiche per il Natale, alle quali prenderà parte anche il vescovo Francesco Lambiasi.

Il programma si apre nella notte del 24 dicembre. Le celebrazioni in Basilica Cattedrale: 24 dicembre, ore 24, S. Messa della notte; 25 dicembre, ore 11, S. Messa del giorno.

- 31 dicembre, ore 17,30: Adorazione Eucaristica, Vespri e Canto “Te Deum”.

- 1 gennaio 2023, ore 17,30: S. Messa e canto “Veni Creator” per il Nuovo Anno.

- 6 gennaio 2023 Epifania del Signore, ore 17,30: S. Messa

In preparazione alla 56esima Giornata Mondiale della Pace, 31 dicembre 2022, ore 22,30 veglia di preghiera “Nessuno può salvarsi da solo. ripartire dal covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”, ore 23,30 celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Francesco.

1 gennaio 2023, Marcia per la Pace “Nessuno può salvarsi da solo” in cammino per le strade di Rimini. Ore 15.30 Ritrovo Arco d’Augusto. Ore 16.15 Sala Manzoni: testimonianze e musica. Ore 17.30 Celebrazione in Basilica Cattedrale presieduta dall’amministratore apostolico, vescovo Francesco Lambiasi.