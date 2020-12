Natale in pediatria, i gadget della Ficg per i pazienti di oncoematologia

Il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C - E.R. (Federazione italiana giuoco calcio) e la Regione Emilia-Romagna hanno fatto squadra per l'iniziativa "Natale in Pediatria". In occasione delle prossime festività natalizie, sabato la FIGC e la Regione E.R. hanno fatto visita a due importanti ospedali del territorio per donare gadget, palloni e maglie della Nazionale Italiana ai giovani pazienti dei reparti di pediatria. Alle 9:30 l’appuntamento è stato a Rimini presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi e successivamente alle 12 la seconda tappa si è svolta a Parma all’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla presso il reparto di Oncologia Pediatrica.

Hanno guidato la delegazione congiunta il Coordinatore Regionale FIGC Massimiliano Rizzello che ha voluto ringraziare la sensibilità dimostrata dalla Regione e la struttura ospitante per l’evidente qualità del lavoro svolto ogni giorno e il Capo della Segreteria Politica del Presidente della Regione Giammaria Manghi ha invece portato il saluto del Presidente Stefano Bonaccini rimarcando la vicinanza dell’ambito sportivo e quello sanitario e l’importanza del lavoro quotidiano dei medici e degli operatori sanitari anche in ambienti extra Covid. Sempre presente anche il Responsabile Regionale Area Medica FIGC Luca Perazzo.

Ad accogliere la delegazione presso l’Ospedale Infermi di Rimini erano presenti il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Rimini Catia Drudi, il Responsabile della struttura semplice di Oncoematologia Pediatrica dell'Ausl Romagna Roberta Pericoli e l’Assessore allo Sport Gianluca Brasini che ha voluto ricordare l’importanza dello sport come veicolo di speranza a maggior ragione in momenti in cui il rischio dell’abbandono dell’attività fisica è quotidiano.