La natura e i colori caldi dell'autunno: il laboratorio d'arte per i più piccoli

La linfa, le foglie e i colori caldi dell’autunno. Ecco il tema di quest’anno dei Laboratori di educazione all’immagine, organizzati dal Comune di Cattolica, e dedicati ai bambini e alle bambine dai 5 ai 10 anni, che tornano con un primo ciclo di tre incontri. Il primo incontro si terrà mercoledì 4 ottobre e prosegue con gli appuntamenti successivi di mercoledì 11 e 18 ottobre. Le attività si svolgeranno nella sede del LaVoratorio in piazza delle Repubblica 15 a Cattolica, dalle 16.30 alle 18.

Saranno ispirate a una formazione con Paola Cappelletti, atelierista del Metodo Munari, sul tema della linfa e delle foglie, delle trasformazioni della natura in autunno che cambia colori e forme. Attraverso la pittura liquida, bambini e bambine si caleranno prima nelle vesti di piccoli scienziati ed esploratori e saranno accompagnati a indagare i percorsi della Natura. Poi si trasformeranno in pittori per fare il ritratto alle foglie e immortalare le nuance dell’autunno.

“Educare all’arte e attraverso l’arte al rispetto per la natura: l’attività del Laboratorio di educazione all’immagine si conferma un’occasione di crescita di fondamentale importanza per bambine e bambini – commenta l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini –. La nostra amministrazione continua a valorizzare il ruolo del laboratorio come perno centrale di una progettualità educativa ed artistica che è punto di riferimento sia per le scuole del territorio che per tutte le persone e famiglie che vorranno avvicinarsi ai diversi linguaggi artistici”.

I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La partecipazione è gratuita. I moduli di iscrizione al primo ciclo sono sul link: https://www.zaffiria.it/natura-in-laboratorio. A questa pagina le informazioni generali inerenti al Laboratorio per il comunicato stampa informazioni: https://www.zaffiria.it/category/lavoratorio/