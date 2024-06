La barca a vela scuffia e affonda, tre diportisti salvati dalla Guardia Costiera

Naufragio nello specchio di mare davanti a Riccione, nel pomeriggio di domenica, con 3 diportisti salvati dalla Guardia Costiera intervenuta con una motovedetta e un battello veloce. L'allarme è partito verso le 18.45 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una barca a vela che si trovava a circa 2 miglia al largo davanti alla zona del Marano è scuffiata e quanti si trovavano a bordo, due uomini e una donna, sono finiti in mare. E' stata la 43enne che, col cellulare, è riuscita a chiamare i soccorsi ma durante la telefonata la linea è caduta rendendo più difficile l'individuazione dei naufraghi. E' scattato il piano di emergenza e, dai porti di Rimini e Riccione, sono partiti i soccorritori della Guardia Costiera che hanno individuato la barca colata a picco e i tre occupanti. Oltre alla 43enne sono stati tratti in salvo un 56enne e un 37enne, tutti residenti tra Rimini e Riccione, che, a parte il comprensibile spavento, non hanno riportato lesioni e sono stati sbarcati intorno alle 21 nel porto della Perla Verde. La barca a vela, invece, è affondata ed è irrecuperabile. La causa più probabile del naufragio sarebbe una strambata finita male che ha provocato lo scuffiamento.