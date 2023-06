Diportisti in difficoltà, la motovedetta della Guardia di Finanza salva 3 persone dal naufragio

Domenica di paura per tre diportisti la cui imbarcazione, al largo del porto di Rimini, ha rischiato di affondare e sono stati salvati dalla motovedetta del Roan della Guardia di Finanza. Il natante in difficoltà, un motoscafo di 8 metri, ha lanciato l'Sos alla sala operativa della Capitaneria di Porto mentre si trovava a circa mezzo miglio dalla costa. Il guardiacoste delle Fiamme Gialle, che si trovava in zona, è stato quindi inviato a soccorrere l'imbarcazione che a causa di un malfunzionamento dei motori stava imbarcando copiosamente acqua rischiando di colare a picco. I finanzieri hanno quindi provveduto a portare a bordo del "Capitano Cultrona" i tre naufraghi e, dopo aver constatato le loro buone condizioni di salute, hanno provveduto ad assicurare il motoscafo con i mezzi di esaurimento e anti falla di bordo scongiurandone così l’affondamento. Il natante è stato quindi rimorchiato nel porto di Rimini e messo in sicurezza.