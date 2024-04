In arrivo la nave di Emergency con 200 migranti, 15 saranno trasferiti nella provincia di Rimini

Si è concluso al Circolo Canottieri alla Standiana il sopralluogo tecnico svolto da tutta la macchina organizzativa messa in campo per l’arrivo della nave 'Life Support' di Emergency con 200 migranti a bordo, di cui 167 uomini, 15 donne e 18 minori di cui 8 non accompagnati. Le persone a bordo dell’imbarcazione sono di nazionalità bengalese, siriana, pachistana, tigrina, egiziana e ghanese. Lo sbarco avverrà mercoledì 10 aprile alle ore 7.00 alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna. La situazione clinica a bordo è stabile: non si segnalano casi urgenti, né donne in gravidanza.

“Scenderanno dalla nave – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – prima le famiglie con minori, poi i minori non accompagnati e le donne singole e infine gli uomini adulti”. I trasferimenti avverranno dal luogo di sbarco con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Circolo Canottieri alla Standiana, dove si svolgeranno le visite sanitarie speditive e tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del Comune di Ravenna.

I migranti saranno poi ripartiti tra le varie Province della Regione Emilia Romagna secondo un piano elaborato di concerto con il Viminale e la Prefettura di Bologna così suddiviso: 45 a Bologna di cui 8 minori non accompagnati, 10 a Ferrara, 20 a Forlì Cesena, 31 a Modena, 14 a Parma, 7 a Piacenza, 41 a Reggio Emilia, 15 a Rimini, infine a Ravenna ne resteranno 17. Le persone destinate a Ferrara, Forlì Cesena, Rimini, e Reggio Emilia saranno prelevate direttamente al circolo Canottieri, le restanti saranno accompagnate con pullman a Bologna per raggiungere gli altri luoghi di destinazione.