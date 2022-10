La nave scuola "Amerigo Vespucci" attesa a Riccione, un antipasto in onore del Centenario

Siete “la nave più bella del mondo”. Disse il comandante della portaerei Uss Indipendence nel 1962 quando la incrociò nel Mediterraneo. Ora la Nave scuola Amerigo Vespucci arriverà a Riccione. L’appuntamento è fissato per martedì 11 ottobre, quando il veliero della Marina Militare stazionerà al largo di Riccione, davanti a piazzale Roma. Il suo arrivo da Trieste è atteso attorno alle 10,30 del mattino e si fermerà fino alle 21,30, l’avvenimento è per onorare il Centenario della Città di Riccione, che compirà un Secolo di vita il prossimo 19 ottobre. La presentazione degli eventi legati al Centenario è in agenda al Comune di Riccione questo giovedì (6 ottobre). Per quanto concerne poi l’Amerigo Vespucci il prossimo 11 ottobre ripartirà in serata per raggiungere il porto di Ancona.

In questi giorni il gioiello della Marina Militare è aperto ai visitatori a Venezia, dove ha catturato con il suo fascino l’attenzione di una lunga fila di visitatori. A spiegare come la Città di Riccione accoglierà l’Amerigo Vespucci è la sindaca Daniela Angelini: “I dettagli saranno diffusi nella giornata di giovedì, dopo l’incontro organizzativo tenuto durante le scorse ore. Attraverso le motovedette il comandante e alcuni ufficiali raggiungeranno riva per una visita ed è previsto un ricevimento ufficiale. In serata saluteremo l’Amerigo Vespucci illuminata con i fuochi d’artificio”. La sindaca aggiunge: “In queste ore siamo al lavoro per annunciare il calendario definitivo di tutti gli eventi per il Centenario, a partire dalla super festa che il 19 ottobre darà avvio al calendario. Giovedì daremo tutte le info alla cittadinanza e ai visitatori”.

Sul tema non è mancato un filo di delusione da parte dell’ex assessore al Turismo e candidato sindaco Stefano Caldari, perché a suo vedere gli eventi legati al Centenario e all’arrivo dell’Amerigo Vespucci andavano comunicati e condivisi con maggiore anticipo. “Purtroppo duole constatare che non c’è stato un minimo di condivisione – sostiene Stefano Caldari -, è un silenzio davvero troppo assordante. Quello del Centenario è un evento unico, irripetibile per la nostra città, e ci andava un programma davvero in grande stile, con un calendario e una campagna di comunicazione da avviare già alla fine dell’estate. Invece si è andati troppo a ridosso degli eventi senza consentire alla cittadinanza di conoscere le iniziative, il fascino di Riccione merita programmazione e non improvvisazione all’ultimo minuto”.