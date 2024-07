Navetta gratis da Cervesi a Poliambulatori di via Mentana, anticipati gli orari di partenza

Anticipati gli orari del servizio navetta messa a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale per il trasporto dall’ospedale Cervesi ai Poliambulatori di via Mentana,15 (ex Cra Galli) dove sono stati temporaneamente trasferiti, dalla Ausl Romagna, alcuni ambulatori a causa dei lavori in corso al Cervesi. “Il primo mese di servizio è stato un periodo “finestra” che abbiamo utilizzato per analizzare il flusso in modo tale da verificare quanto gli orari stabiliti fossero in linea con le esigenze e l’uso degli utenti – spiega l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – Ed è emersa la necessità di anticipare di un’ora la partenza del servizio, alle 7.45 dal Cervesi. Prestiamo grande attenzione alle esigenze dei cittadini e cittadine proprio per rendere più efficienti i servizi e la loro fruibilità”.

La modifica degli orari è entrata in vigore da lunedì, 1 luglio, e resterà attiva fino a mercoledì 17 luglio. Ed ecco la nuova tabella oraria:

Partenze ospedale Cervesi (ogni 30 minuti):

Mattino: 7.45 - 8.15 - 8.45 - 9.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.15

Pomeriggio: 15.15 - 15.45 - 16.15 - 16.45

Parzenze Cra Galli:

Mattino: 8.05 - 8.35 - 9.05 - 9.35 - 10.05 - 10.35 - 11.05 - 11.35 - 12.05 - 12.35

Pomeriggio: 15.35 - 16.05 - 16.35 - 17.05

La navetta, in funzione dal lunedì al venerdì e per 7 ore al giorno, è un mezzo da 9 posti (in grado di ospitare anche i passeggini) della “Salvadori Autolinee”.