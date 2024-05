Navetta gratis dall’ospedale, servizio di trasporto fino agli ambulatori trasferiti nell'ex casa di riposo

Attivo da lunedì 27 maggio un servizio navetta gratuito dall’Ospedale Cervesi alla ex casa di riposo Galli di Cattolica. È stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale a favore di cittadini e cittadine che dovranno raggiungere gli ambulatori temporaneamente trasferiti alla Galli, in via Mentana 15, e che, come disposto dalla Ausl Romagna, saranno operativi a partire dal prossimo 27 maggio. La navetta, in funzione dal lunedì al venerdì (mattino 8.45-12.45 e pomeriggio 15.15-18.15) e per 7 ore al giorno, è un mezzo da 9 posti (in grado di ospitare anche i passeggini) della “Salvadori Autolinee”.

“È un servizio fondamentale che, come Amministrazione, abbiamo voluto attivare, gratuitamente, per agevolare i cittadini nel raggiungimento degli ambulatori trasferiti dall’ospedale alla struttura Galli – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – Al momento non conosciamo ancora quanti e quali tipologie di ambulatori siano stati spostati nella ex casa di riposo. La Ausl dovrebbe comunicarlo a breve. Nel frattempo, il servizio navetta è pronto a diventare operativo a favore di tutti i pazienti che, con questa riorganizzazione, devono spostarsi alla Galli per sottoporsi a visita ambulatoriale”.

Il servizio, in fase di sperimentazione, resterà attivo fino a mercoledì 17 luglio 2024, con i seguenti orari:

Partenze Ospedale Cervesi:

Mattina: 8.45 – 9.15 – 9.45 – 10.15 – 10.45 -11.15 – 11.45 – 12.15.

Pomeriggio: 15.15 – 16.15 – 16.45 – 17.15 – 17.45.

Partenza CRA Galli:

Mattina: 9.05 - 9.35 – 10.05 – 10.35 – 11.05 – 11.35 – 12.05 – 12.35.

Pomeriggio: 15.35 – 16.05 – 16.35 – 17.05 – 17.35 – 18.05.