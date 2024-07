Navetta gratis per persone con disabilità da ex Vgs al Lungomare Rasi Spinelli

Torna la navetta gratuita dedicata alle persone con disabilità motoria e ai loro accompagnatori. L’Amministrazione comunale ha attivato anche quest’anno, in collaborazione con l’Associazione di Volontari SOS Taxi Onlus, il servizio di trasporto che a partire da lunedì 8 luglio fino a domenica 25 agosto 2024, collegherà l’area dell’ex-VGS di via del Partigiano al Lungomare Rasi-Spinelli.

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni della settimana, con due corse giornaliere: al mattino, la partenza è prevista per le ore 10 e il rientro alle 12.30, mentre il pomeriggio, partenza alle 15.30 e rientro alle 18.30. È attivabile su prenotazione telefonica (contattare il numero 3290285469).

“Continua l’impegno della nostra Amministrazione nel porre in essere iniziative e servizi che mirano a realizzare concretamente una comunità più inclusiva ed equa – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – Grazie a questo servizio, gratuito, le persone con disabilità possono raggiungere il Lungomare Rasi Spinelli, superando le oggettive difficoltà di parcheggio che ne potrebbero limitare l’accessibilità al mare. La navetta è un mezzo per consentire anche a chi ha disabilità di poter partecipare pienamente alla vita sociale e ricreativa della città”.

Il trasporto, completamente gratuito per l’utenza e a carico dell’Amministrazione che ha investito 2mila euro, sarà effettuato con mezzi adeguatamente attrezzati e con personale qualificato per la sicurezza di persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ed è in ogni caso preferibile la presenza di un accompagnatore.