Spiaggia e sicurezza, l'appello dei sindacati: "Il servizio di salvamento va prorogato"

"Necessario prorogare il servizio di salvamento all’ultimo week end di settembre". Filcams CGIL Rimini e Fisascat Cisl Romagna rinnovano l’appello alle Amministrazioni Comunali costiere. "Dopo l’appello pubblico dello scorso agosto abbiamo scritto formalmente agli Assessorati al demanio dei cinque Comuni costieri senza ottenere risposta alcuna - affermano i sindacati - E’ necessario che i Comuni dicano pubblicamente se ritengono o no estendere, e per quali ragioni, il servizio pubblico essenziale di salvamento. Su un tema così delicato che investe il diritto alla sicurezza per la balneazione di un’intera comunità risulta incomprensibile che le Pubbliche Amministrazioni – senza distinzione alcuna – assistano inerti a questo dibattito pubblico".

I sindacati guardano ai tanti eventi in programma nel mese di settembre e si chiedono perché il territorio non decida di investire sul prolungamento della stagione balneare. "Se le valutazioni fossero di carattere economico legato ai costi del servizio pubblico essenziale di salvamento – chiosano –, ribadiamo ancora una volta la soluzione e vale a dire avviare un progressivo percorso di internalizzazione che svincoli il salvamento dagli interessi particolari dei concessionari demaniali".