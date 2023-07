I negozi si preparano per l'esordio dei saldi, tutti i consigli di Confesercenti per uno shopping sereno

Il prossimo giovedì, 6 luglio, partono i saldi estivi in Emilia Romagna. Per sessanta giorni sarà possibile acquistare, risparmiando, articoli di qualità nei negozi della nostra regione. Il posticipo dei saldi è stato deciso dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese.

Per il presidente della Confesercenti Emilia Romagna Dario Domenichini: “riparte il rito collettivo dei saldi, un’ottima occasione per tutti coloro che cercano di acquistare prodotti di qualità con ottimi prezzi e sconti notevoli e anche quest’anno i consumatori potranno trovare un’ampia scelta a prezzi veramente vantaggiosi”.

La stagione dei saldi che si aprirà giovedì sarà, quindi, particolarmente interessante per i consumatori e pieno di aspettative per gli imprenditori commerciali.

La Fismo Confesercenti (Federazione Italiana Settore Moda), per garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle vendite, come ogni anno, indirizza ai propri associati e ai consumatori, un decalogo che invita caldamente a rispettare e che prevede di:

- Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro)

- Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni.

- In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi, seguire le ordinarie norme in materia di garanzia.

- In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio.

- Consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia.

- Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli.

- Rendere visibile l’interno del negozio.

- Evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili.

- Usare la massima cortesia.