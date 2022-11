Nei punti vendita Conad parte la nuova campagna a sostegno dell'Ospedale Infermi di Rimini

Dal 31 ottobre Conad promuoverà una nuova iniziativa di collezionamento sostenibile in partnership con GOOFI by Egan, azienda marchigiana che afferma la sua filosofia armonizzando lo sviluppo produttivo con l'unicità e la peculiarità del prodotto. Per 6 settimane i clienti Conad potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo per l’addobbo e la decorazione, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta FSC. Per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati devolverà 50 centesimi a favore di 6 ospedali nelle regioni in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. In particolare, Commercianti Indipendenti Associati finanzierà: Ospedale Infermi di Rimini, Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, Ospedale Ca’ Foncello ULSS2 Marca Trevigiana-Reparto di Oncoematologica Pediatrica (TV), Fondazione Ospedale Salesi onlus di Ancona, Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano e, tramite l’associata DAO, il Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.





“Anche quest’anno siamo fieri e orgogliosi di sostenere i reparti pediatrici degli ospedali del nostro territorio con una iniziativa di collezionamento sostenibile” spiega Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA. “Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti. Si tratta di un ulteriore impegno sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo, come la cultura, lo sport e la sostenibilità, sempre volti al benessere delle Comunità in cui siamo presenti”. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.