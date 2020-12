"Nel 2021 la città sarà completamente rinnovata, fortunati a viverci", gli auguri del sindaco Tosi

Riccione, "nel 2021 si presenterà come una città totalmente rinnovata", visti i progetti e i cantieri in corso. Ed è una città "con una comunità di cittadini capaci di cogliere il nuovo vento che porterà il 2021". Anche per questo, l'augurio del sindaco Renata Tosi ai suoi concittadini per l'anno nuovo è di "sentirsi fortunati di essere riccionesi", di "sentirsi fortunati di vivere in una città proiettata al futuro con ottimismo, che ritrova il desiderio di credere con orgoglio e dignità, azzerando ogni tentativo di piangersi addosso".

Il 2020, ricorda Tosi, è stato un anno "difficilissimo per tutti, le chiusure delle attività, delle scuole, la libertà limitata, la paura per i propri cari, la solitudine e l'inquietudine di un futuro incerto". Ma "essere preparati a virare sulle onde per una città balneare è la base per crescere", ragiona. "Vuol dire avere progetti, visione e lungimiranza. Riccione la sua svolta l'ha già preparata con sapienza, tenacia, duro lavoro". Il sindaco cita ad esempio progetti avviati: il porto, il teatro, il museo e il lungomare, sottolineando che il Consiglio comunale, due giorni fa, ha messo la firma "su tutto quello che di bello la nostra comunità saprà regalarsi nel 2021, gettando già uno sguardo verso gli anni prossimi". Tutto questo "restituisce a tutte le persone che vivono la nostra città, un'energia positiva, ottimista e creativa. Di idee, che sono la nostra ricchezza, ne abbiamo messe in campo tante, facendo crescere quel brand indiscusso che e' la Perla Verde".

La prima cittadina ci tiene poi a fra notare che "nell'ora più buia, la comunità è stata capace di darsi una mano, raccogliendo risorse per aiutare i più fragili". Infatti conto corrente acceso alla tesoreria del Comune, con le donazioni dei cittadini, è stato in grado di integrare i fondi per i buoni spesa e aiutare più persone. "Con il vostro impegno- dice rivolta ai riccionesi- abbiamo potuto avere nuovi mezzi di trasporto per gli anziani, aiutare i sanitari durante il lockdown con pasti caldi cucinati da ristoranti, hotel e dalle cuoche delle scuole". Tutti gli anziani e le persone sole "in quei mesi duri hanno ricevuto conforto con telefonate e visite dai nostri Servizi alla Persona e Protezione civile". Insomma, "ci siamo organizzati, ci siamo aiutati e continueremo a farlo".

