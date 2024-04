Nel cantiere dell'azienda arrivano i predoni di rame a fare piazza pulita

Predoni di rame in azione, nella notte tra domenica e lunedì, coi malviventi che hanno fatto piazza pulita di quello che viene definito "oro rosso". Ad essere stato preso di mira un cantiere di via Vezzan a Coriano, di proprietà di un'azienda in stato di liquidazione, dove sono sparite diverse matasse del prezioso metallo. A scoprire il furto, nella mattinata di lunedì, il direttore dei lavori che ha notato i segni di effrazione e ha dato l'allarme ai carabinieri. L'ammontare del bottino, che dovrebbe essere ingente, è ancora in corso di quantificazione e sono in corso le indagini degli inquirenti dell'Arma per individuare gli autori.