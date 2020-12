Nel capanno in mezzo a un campo nascondeva 1,4 chili di stupefacente

Distrazione e sfortuna hanno contribuito a far arrestare un 26enne sammarinese che, nel pomeriggio di giovedì, è stato sorpreso con un ingente quatitativo di marijuana. Lìuomo, infatti, è stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre si allontanava in auto da un campo nel territorio di Coriano e gettare dal finestrino il mozzicone di uno spinello alla vista delle divise. I militari hanno immediatamente intimato l'alt al sammarinese che, nonostante fosse incensurato, ha subito dato segni di nervosismo. Ancora più insospettiti, i carabinieri hanno fatto a ritroso il percorso del 26enne fino ad arrivare in un terreno con una casupola di fortuna dalla quale era uscito il ragazzo. La perquisizione ha permesso di trovare 1 chilo di marijuana già essicata e pronta per essere venduta oltre ad alcuni panetti di hashish, per un peso di 400 grammi. Ammanettato e portato in caserma, dopo aver trascorso la notte agli arresti il 26enne sarà processato per direttissima venerdì mattina.