Nel caricare l'auto chiude il figlio di 18 mesi nell'abitacolo, il piccolo salvato dai carabinieri

Una piccola disattenzione, nel caricare l'auto, ha visto una mamma santarcangiolese chiudere nell'abitacolo il figlio di appena 18 mesi. Tutto è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì, nel parcheggio di via Cagnacci nella città clementina, e quando la donna si è resa conto di non riuscire più ad aprire la vettura ha avuto una crisi di panico. In quel momento, lungo la strada, stava transitando una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che sono stati attirati dalle urla della signora e sono intervenuti. Il loro provvidenziale arrivo ha permesso di calmare la mamma che, col supporto delle divise, ha ritrovato la lucidità per chiamare il suocero residente a pochi minuti da parcheggio che è accorso sul posto con le chiavi di scorta. Per la signora, quindi, solo una brutta avventura mentre per il piccolo non ci sono stati problemi.