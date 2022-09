Nel casolare spunta una piantagione di marijuana, nei guai i proprietari del terreno

L'hobby del giardinaggio è costato una denuncia a piede libero agli improvvisati agricoltori che, nei pressi di un casolare di Sant'Agata Feltria, avevano allestito una piantagione di marijuana. Ad accorgersi delle piante di stupefacente sono stati i carabinieri Forestali che hanno provveduto a rintracciare i titolari del terreno e ad eseguire una perquisizione dell'abitazione e dei veicoli a loro in uso. Gli accetamenti hanno permesso di recuperare e sequestrare oltre alle piante, alcuni vasetti in vetro contenente la droga già essiccata per un peso complessivo di 35 grammi e 73 semi. I prorpietari sono stati quindi denunciati per possesso e produzione di stupefacenti.