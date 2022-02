Nel covo degli spacciatori spuntano proiettili, coltelli e droga

Da diversi giorni gli inquirenti della polizia Municipale di Rimini sospettava che in un appartamento, nella zona della stazione ferroviaria, ci fosse uno strano giro di persone armate di pistole. Sono così iniziati gli appostamenti e, nella tarda serata di venerdì, è scattato il blitz degli agenti. Il personale della Locale ha atteso che gli occupanti dell'abitazione, un tunisino 37enne, la compagna cubana 48enne e un secondo cubano di 32 anni, tornassero a casa per eseguire una perquisizione. Con tutte le cautele del caso, vista la probabile presenza di armi da fuoco, sono iniziate le ricerche con il tunisino che ha consegnato spontaneamente 2,70 grammi di cocaina custodite in un cassetto del comodino all'interno del quale erano presenti anche due coltelli a serramanico intrisi della sostanza stupefacente. Poco lontano, invece, sono spuntate 25 cartucce per pistola oltre a 1100 pesos cubani e due banconote da 20 euro risultate false.

In un altro cassetto è stato trovato il kit dello spacciatore: involucri di plastica per confezionare le dosi e un bilancino di precisione. Nella camere da letto, poi, è stato recuperato un sacchetto con 9450 euro in banconote da 20, 50 e 100 euro oltre a 4 pugnali nascosti in un vaso. La perquisizione si è poi spostata a un altro appartamento nello stesso stabile, riconducibile sempre alla coppia, dove in uno sgabuzzino chiuso a chiave sono stati trovati grazie al fiuto del cane antidroga Bruce 3 panetti di hashish marchiati "Nesquik" per un peso complessivo di 342 grammi e 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 40,40 grammi. Ad essere passata al setaccio è stata anche la Bmw X6 di proprietà sempre del 37enne dove sono state rinvenute altre 2 dosi di cocaina per un peso di 1,2 grammi. Ad essere perquisita è stta ancha l'abitazione del cubano 32enne che ha dato esito negativo con lo stesso sudamericano che ha consegnato spontaneamente 1,7 grammi di hashish.

Il 37enne e la 48enne, entrambi difesi dall'avvocato Giuliano Renzi, sono stati quindi arrestati e mentre l'uomo è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti" la donna è stata portata in quello di Forlì mentre il 32enne è stato segnalato in Prefettura come assuntore. La coppia è accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciati per il possesso dei coltelli e delle munizioni e per la spendita di denaro falso e, al momento, è a disposizione della magistratura per l'interrogatorio di convalida.