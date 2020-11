Nel minimarket allestito uno spazio ristoro, scatta la chiusura del negozio

Nel corso dei controlli per far rispettare le misure anti-covid, i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno sorpreso un minimarket che aveva allestito al suo esterno un'area ristoro. I militari dell'Arma, infatti, transitando lungo via del Preste hanno sorpreso l'attività commerciale il cui titolare, in barba a tutte le regole, aveva posizionato un tavolo all'esterno del negozio. Qui, una quindicina di avventori, erano tranquillamente seduti a consumare bevande ed altro. Il proprietario, un cittadino bengalese, oltre a dover pagare una multa, si è visto chiudere il market per 5 giorni.