Nel parco con la pistola in mano, interviene la Municipale

Momenti di ansia per i frequentatori del parco di via Rimini, a San Mauro Pascoli, che hanno notato un giovane aggirarsi nell'area verde con una pistola in mano e hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale con gli agenti che, con le dovute cautele, hanno individuato il ragazzo. Fermato e controllato, è emerso che aveva una pistola ad aria compressa ad elevata potenza, sprovvista del tappo rosso e in grado di sparare pallini di piombo. A finire nei guai è stato un 19enne residente nella provincia di Rimini denunciato a piede libero con l'arma che è stata sequestrata.