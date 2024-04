Nel parco divertimenti arriva il "Mega Game" dei Dinsieme

“Amiamo i parchi divertimenti da sempre e questa per noi è la realizzazione di un sogno”: sono super emozionati i creator Erick e Dominick, durante il taglio del nastro di MegaGame Land, la nuova attrazione dedicata ai DinsiemE dentro il parco Oltremare di Riccione. “Volevamo costruire qualcosa di unico e ce l’abbiamo fatta - commentano - Siamo i primi youtuber d’Italia ad avere un’attrazione tutta loro, dentro un parco divertimenti. In questi anni di collaborazione con Oltremare, ci siamo sempre divertiti e sentiti come a casa. Con quest’area dedicata al nostro mondo, alle nostre storie e ai nostri personaggi, possiamo dire che Oltremare è la casa dei DinsiemE e dei Dinsiemini. Siamo entusiasti del Megagame Land e siamo felicissimi di aver trovato come partner Costa Edutainment per questo importantissimo progetto”.

Il parco Oltremare di Riccione, in occasione della sua ventesima stagione, si arricchisce di una nuova area di 300mq. La prima in Italia, concepita e dedicata a delle star del mondo kids. Il gruppo Costa Edutainment e la direttrice Patrizia Leardini ha creduto fin da subito nel progetto. In meno di 30 giorni gli spazi del maxi geoide di Oltremare, visibile anche dall’autostrada, si sono trasformati in un’area super colorata con spazi giochi, aree espositive, megaschermi e altre curiosità sui DinsiemE.

“L’attenzione sul web per i parchi divertimento, negli ultimi anni, ha superato quella delle destinazioni turistiche e dei musei - spiega Andrea Drudi, responsabile marketing Costa Edutainment - La nostra azienda investe su tutto il settore digital, grazie anche a collaborazioni nazionali con piccoli e grandi creator e talent. Selezioniamo con cura i protagonisti, in base a target e mission, per ogni parco di riferimento. Quelli amati dalle generazioni Z e Alpha, quelli dedicati al settore travel/viaggi/turismo, e naturalmente quelli amatissimi dai bambini. Quando è arrivata la proposta di Erick e Dominick l’abbiamo subito accolta. In occasione della 20esima stagione di Oltremare, volevamo essere i primi a realizzare in Italia questo progetto”.

All’inaugurazione di MegaGame Land di oggi pomeriggio, hanno voluto essere presenti centinaia di famiglie provenienti da tutta Italia: da Milano a Torino, passando per Roma, Prato, Firenze, Ancona, Senigallia e addirittura da Bari, sono accorsi in tantissimi alla festa di Pasquetta di Oltremare. Emozionante l’appuntamento mattutino nella Laguna di Ulisse, dove i DinsiemE hanno fatto ballare e cantare tutto il pubblico, prima di incontrare la famiglia di delfini, accanto agli addestratori, nell’appuntamento ‘Delfini Lo Spettacolo della Natura’. Poi dalle 14, spazio a selfie, autografi e incontri con i piccoli ospiti del parco.