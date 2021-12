Nel ristorante chiuso tenta di rubare un maxi televisore da 90"

Il furto di un maxi televisore da 90" è andato male a un pugliese 47enne che, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, approfittando di un ristorante di Viserba chiuso, è riuscito a forzare una porta laterale del locale e una volta dentro ha puntato al maxi schermo. Lo scasso, tuttavia, è stato scoperto da una pattuglia dell'Arma che ha pizzicato il malvivente in flagranza ammanettandolo. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre il ladro, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima giovedì mattina. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto la misura cautelare del carcere in attesa della prossima udienza.