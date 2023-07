Nel segno dell'amicizia e della musica si rinnova il gemellaggio tra Viserba e Casalese

Si rinnova il gemellaggio turistico tra Viserba e Casalese, nel segno dell’amicizia, delle tradizioni e della musica. In occasione della Notte Rosa e nell’ambito del 50esimo anniversario della Marcialonga in Val di Fiemme, una delegazione della località trentina è arrivata a Rimini, accolta dal comitato turistico di Viserba. A guidare la rappresentativa il sindaco di Cavalese Sergio Finato, l’assessore allo Sport Alessandro Zorzi e il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Vanzo, che in mattinata sono stati ricevuti dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dall’assessora Roberta Frisoni e dalla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, per uno scambio di saluti e di omaggi. Il gemellaggio si allarga anche alla musica, con l'incontro tra la Banda Città di Rimini e la Banda sociale Cavalese che questa mattina ha attraversato il centro storico a bordo di un trenino turistico, prima del concerto in programma questa sera in piazza Pascoli a Viserba. Per la banda di Cavalese anche un piacevole fuoriprogramma con una piccola esibizione "improvvisata" dalla platea del Teatro Galli.