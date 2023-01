Nel sottoscala nascondeva un etto di hashish, spacciatore in manette

E' stato arrestato in flagranza, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un 22enne di Bellaria trovato con 100 grammi di hashish. I carabinieri sospettavano che il giovane pusher gestisse un giro di vendita di "fumo" nella sua abitazione e mercoledì mattina è scattata la perquisizione disposta dalla magistratura. Gli inquirenti dell'Arma hanno così scoperto la droga nascosta in un sottoscala e, oltre all'hashish, è spuntato tutto il kit dello spacciatore per confezionare le dosi. Nel comodino del 22enne, invece, sono stati trovati 930 euro in contanti ritenuti il provento delle cessioni di droga. Il tutto è valso le manette al ragazzo che, giovedì mattina, è processato per direttissima.