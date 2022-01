Nell'alveo del Marecchia un mini-deposito di stupefacenti. E' stato un involucro contentente hashish, già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, quello recuperato dagli agenti della polizia Municipale di Rimini grazie al fiuto di Jago. Il personale della Locale, nel pomeriggio di martedì, ha eseguito una serie di controlli anti-droga in tutta l’area lato mare del ponte di Tiberio e tra le mura del canale del porto. L'involucro, nascosto nei pressi della passerella, oltre allo stupefacente conteneva anche un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.