Nell'appartamento una centrale di spaccio: scoperto con 3 etti di cocaina

A tradire lo spacciatore 25enne è stato il continuo via vai dei clienti dal suo appartamento. Una situazione che ha insospettito gli agenti della Squadra Giudiziaria della Locale di Rimini i quali hanno deciso di effettuare una perquisizione. Una volta nell'abitazione il personale della Municipale ha scoperto una vera e propria centrale dello spaccio di cocaina. Il pusher, appena resosi conto di trovarsi davanti agli agenti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Gli accertamenti hanno permesso di scovare 300 grammi di cocaina, parte in sassi e parte già confezionata in dosi pronte per la vendita, oltre al bilancino di precisione, tutto il kit dello spacciatore e 600 euro in contanti ritenuti il provento delle cessioni. Il materiale è costato le manette al 25enne nei confronti del quale è scattato anche il sequestro ai fini della confisca anche una vettura di grossa cilindrata intestata ad una terza persona ma in uso al ragazzo. Quest'ultimo dovrà comparire in Tribunale per la convalida.